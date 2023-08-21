 
مباشر

استطلاع: 48% من الأمريكيين يعتبرون أن هزيمة بايدن ستفيد الاقتصاد

أخبار العالم

استطلاع: 48% من الأمريكيين يعتبرون أن هزيمة بايدن ستفيد الاقتصاد
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vwdh

كشف استطلاع للرأي أن حوالي نصف الناخبين وأكثر من ثلث الديمقراطيين، يعتبرون أن هزيمة الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات 2024 ستكون "مفيدة" للاقتصاد الأمريكي.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته شركة "راسموسن ريبورتس"، أن 63% من الناخبين الاقتصاد على أنه إما ضعيف أو عادل، 47% قالوا إن الاقتصاد في وضع "فقير".

عند سؤالهم عما إذا كانت هزيمة بايدن في عام 2024 ستكون جيدة أم سيئة للاقتصاد الأمريكي، قال 48% من الناخبين المحتملين إنها ستكون "جيدة"، 34% قالوا "سيئ"، و10% قالوا إنهم غير متأكدين، وقال 8% إنه "لن يكون له أي تأثير" على الإطلاق.

هذا ويعتقد 61% من الجمهوريين و46% من المستقلين أن هزيمة بايدن في عام 2024 ستكون مفيدة للاقتصاد، مقارنة بـ 42% من الديمقراطيين الذين يعتقدون أنها ستكون سيئة.

ومع ذلك، يعتقد 38% من الديمقراطيين أن هزيمة بايدن ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي.

المصدر: breitbart

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا