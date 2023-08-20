سيناتور روسي يشيد بالتصريحات الصادرة عن فوتشيتش وأوربان

أعرب عضو مجلس الاتحاد الروسي السيناتور أليكسي بوشكوف عن تقديره لتصريحات رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان "إنهما يتحدثان بصدق عن عواقب سياسات واشنطن".

وكتب السيناتور بوشكوف ذلك في قناته على "تلغرام"، مشيرا إلى أن فوتشيتش وأوربان زعيمان أوروبيان يتحدثان بصدق "عن عواقب السياسة الأمريكية والغربية الحالية بشكل عام على أوروبا واقتصادها".

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وأضاف: "أما البقية يلتزمون الصمت".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس فوتشيتش، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون في بودابست، بأن الحرب التي يشنها "الناتو" ضد روسيا في أوكرانيا تدمر الاقتصاد الأوروبي.

وقال فوتشيتش: "تدمير السيل الشمالي بشكل مباشر من قبل إدارة بايدن أو وسطائها يقتل الاقتصاد الألماني فقط - وهذا هو أكبر اقتصاد في أوروبا، والباقي بعيدون عنه".

بدوره، أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في 22 يوليو الماضي، وجود شركات غربية لا ترغب بمغادرة روسيا، رغم العقوبات المفروضة لأنها تدرك أن الاقتصاد الروسي سيظل جزءا من الاقتصاد العالمي.

وقال أوربان إنه قبل فرض العقوبات على روسيا، كانت دول الاتحاد الأوروبي تدفع سنويا حوالي 300 مليار يورو مقابل إمدادات النفط والغاز، وفي عام 2022 دفعت 653 مليار يورو.

المصدر: Lenta.ru