وزير الخارجية الهنغاري: أردوغان وأوربان يبحثان ملف انضمام السويد إلى الناتو

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان بالعاصمة بودابست القضايا الإقليمية والعالمية، ومنها مسألة انضمام السويد لحلف الناتو.

وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيجارتو في أعقاب المحادثات بين أردوغان وأوربان أن الجانبين اتفقا على إطلاع بعضهما البعض على أي تقدم يتم إحرازه في إطار التصديق داخل برلماني البلدين على اتفاقية انضمام السويد للناتو، "ولكنهما لم يحددا أي مواعيد نهائية لذلك".

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جاء إعلان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عقب محادثات بين أوربان وأردوغان، اليوم الأحد، خلال الزيارة التي يقوم بها أردوغان للمشاركة في احتفالات عيد يوم تأسيس هنغاريا بدعوة من أوربان.

وقال الوزير سيارتو: "لقد أجرينا مشاورات مستمرة وحافظنا على اتصالات، وأبلغنا بعضنا البعض بحالة الشؤون والعمليات الجارية في برلمانات البلدين (المتعلقة بالتصديق على وثائق انضمام السويد إلى حلف الناتو)".

وأشار الجانبان إلى أن هنغاريا وتركيا ستواصلان العمل على هذا الأمر في المستقبل وذلك عندما تعود البرلمانات إلى العمل بعد عطلتها الصيفية. وبعد ذلك سيتم تحديد "مسألة موعد طرح الطلب السويدي للانضمام إلى الناتو"، ولم يحدد الجانبان أي مواعيد نهائية لذلك.

كما تناول أردوغان وأوربان خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية، ومسار انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي وعدد من القضايا الإقليمية والعالمية.

المصدر: تاس + الأناضول