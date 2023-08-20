صحيفة فليت تنتقد مبالغات كييف العسكرية وتوضح كيف تسير أوكرانيا على طريق الهزيمة: تحتاج 3 ملايين شخص

بدت صحيفة "فيلت" الألمانية متشائمة حيال إمكانية تحقيق كييف نجاحا في ساحة المعركة حتى لو حشدت 3 ملايين شخص وشنت حرب تحرير وطنية، ويعود ذلك إلى القدرات والتشكيلات العسكرية الروسية.

وبحسب الصحيفة فإن النجاح في مواجهة روسيا يتطلب من أوكرانيا حشد حوالي 3 ملايين شخص، مبينة أنه "ليس هناك سوى طريق واحد للمضي قدما عبر شن حرب جدية كأنها حرب تحرير وطنية".

وأشارت الصحيفة الألمانية في مقالها إلى أن التقلص في عدد سكان أوكرانيا أمر صحيح، ولا يزال هناك أكثر من 30 مليون شخص، بحيث يمكن أن يتم إيصال العدد الإجمالي للقوات المسلحة في البلاد إلى 3 ملايين فرد.

إقرأ المزيد

ووفق الصحيفة: فإن امتلاك أسلحة عالية الدقة وشن ضربات الطائرات المسيّرة قد تؤدي إلى نجاح ملموس لأوكرانيا في هذه المعركة. و"يمكن أن تكون فعالة فقط في حال تمكنوا من تحديد أهداف ذات أهمية استراتيجية، وهي ليست مهمة سهلة. لأن وجود الأقمار الصناعية الاستطلاعية في روسيا ونقلها للمعلومات حول الحركة الفعلية حتى للدبابات فرادى.. ناهيك عن التشكيلات العسكرية الكبيرة.. هذا كله يجعل من المستحيل إجراء مناورات سريعة من شأنها السماح للقوات المسلحة الأوكرانية بالنصر في ساحة المعركة من دون أن تتكبد خسائر فادحة".

ووصف كاتب المقال ساحة المعركة بأنها "شفافة وغيرت كل شيء". موضحا أنه بإمكان الروس أن يشاهدوا التقدم الأوكراني في الوقت الحقيقي وأن يحشدوا المزيد من قواتهم.

كما وجهت الصحيفة اللوم لقوات كييف التي "بالغت في تقدير" إمكانيات دبابات "ليوبارد" الألمانية الثقيلة، والتي "أصبح الكثير منها صيدا سهلا" لمجمعات صواريخ "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات.

وتابع المقال: "عندما بدأ الهجوم الذي طال انتظاره من أوكرانيا، لسوء الحظ، تم تدمير بعض دبابات ليوبارد باهظة الثمن، والتي كان من المفترض في الواقع أن تعمل على تمهيد الطريق أمام القوات".

وأكدت مقالة "فيلت" أنه "بالنسبة للاقتصاد الروسي، فإن الأخبار ليست قاتمة بما فيه الكفاية. وأن الحرب لن تنتهي بسبب استسلام روسيا الاقتصادي"، واختتم: "على عكس الصين، فإن روسيا قادرة على تزويد نفسها بالطعام والوقود وعموما تقوم بإنتاج كل ما تحتاجه تقريبا".

إقرأ المزيد

المصدر: تاس