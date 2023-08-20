اعتراف غربي: لم يبق أمام أوكرانيا سوى الخيارات الصعبة

قال الإعلامي الألماني جوليان ريبك، إن كييف لم يبق أمامها سوى الخيارات الصعبة لإنهاء النزاع مع روسيا، محمّلا الغرب المسؤولية عن الوضع الكارثي الذي بلغته أوكرانيا.

وكتب في مقال نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية: "أوكرانيا باتت في وضع متدهور ولم يبق أمامها سوى الخيارات التي تتناقض مع رغبتها لإنهاء النزاع".

وأضاف أنه بالنظر إلى ما وصلت إليه الأمور قد يكون أحد الخيارات هو هجوم مضاد ثان السنة المقبلة، خاصة بعد اعتراف الدول الغربية الداعمة لكييف، بعدم نجاح الهجوم الحالي، مشيرا إلى أن ذلك ممكن فقط إذا استمر الغرب في إرسال الأسلحة لكييف.

وأكد أن الخيار الأكثر "فظاعة" بالنسبة لأوكرانيا هو إمكانية شن القوات الروسية هجومها المحتمل.

وفي الوقت الذي تكبدت فيه أوكرانيا خسائر فادحة في الأرواح والسلاح، ودمّر الجيش الروسي معظم الأسلحة الغربية التي وصلت إلى كييف، تتحدث تقارير غربية عن انهيار القوات الأوكرانية وفشل الهجوم المضاد واستنفاد كييف قدراتها على مواصلة القتال.

المصدر: وكالات