اغتصاب جماعي لشابة بريطانية في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية، إلقاء القبض على ستة سائحين للاشتباه في قيامهم باغتصاب جماعي لشابة بريطانية كانت تقضي عطلة في منتجع ماغالوف الإسباني بجزيرة مايوركا.

وقالت شرطة الحرس المدني الإسبانية، إن قاضيا في جزيرة لا بالما، أمر باحتجاز الرجال، وهم خمسة فرنسيين وواحد سويسري، حتى الانتهاء من التحقيقات.

وبحسب ضباط الشرطة، "هناك مقاطع فيديو لحادث الاغتصاب على هاتف واحد على الأقل من هواتف المشتبه بهم. وورد أن جميع الرجال تجاوزوا العشرين من العمر"، مشيرين إلى أن الاعتداء وقع فجر يوم الاثنين، في فندق بمنتجع ماغالوف الشهير بحفلاته الصاخبة والكحول الرخيص.

واتصل موظفو الفندق بالشرطة بعد العثور على امرأة بريطانية تبكي خارج الفندق في بلدة كالفيا، التي تعتبر وجهة الحفلات الشعبية للسياح الشباب، وتم القبض على المشتبه بهم بعد فترة وجيزة من تقديم الشابة وصفا لهم.

وبحسب الفتاة فإنها عادت مع المشتبه بهم إلى الفندق الذي يقيمون به واعتدوا عليها لاحقا، وفي مقطع مصور للحادثة يظهر شبان في أوائل العشرينيات من أعمارهم وهم يعتدون على الشابة.

وتلقت الشابة عناية طبية واستشارة فورية، وبحسب ما ورد، وجد طبيب علامات قبضة على ذراعيها، وقام المحققون بتفتيش غرفة الفندق وراجعوا لقطات كاميرات المراقبة كجزء من التحقيق الجاري.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية صورا لستة رجال مكبلي الأيدي يرتدون نفس السراويل والقمصان التي تم القبض عليهم فيها، حيث تمت مرافقتهم إلى المحكمة من قبل ضباط الشرطة لحضور جلسة الحبس الاحتياطي. وعلى الرغم من أن المشتبه بهم محتجزون في السجن، إلا أنه لم يتم توجيه اتهامات رسمية لأي منهم حتى الآن.

وبموجب القانون الإسباني، يأخذ الاعتداء الجنسي مجموعة واسعة من الجرائم من الإساءة عبر الإنترنت إلى التحرش إلى الاغتصاب، ولكل منها عقوبات مختلفة. ويعتبر الاغتصاب الجماعي عاملا مشددا يمكن أن تصل عقوبته إلى 15 عاما في السجن.

المصدر: وكالات