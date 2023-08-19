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الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف على موسكو وضواحيها

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الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي جديد شنه نظام كييف على موسكو وضواحيها
Sputnik
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي أوكراني جديد استهدف موسكو وضواحيها بطائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الروسية دون أن يسفر الحادث عن إصابات.

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وجاء في بيان الوزارة: "تم اليوم إحباط محاولة النظام الأوكراني شن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت موسكو وضواحيها".

وأضافت أن قوات الدفاع الجوي رصدت المسيرة في الوقت المناسب، وأسقطتها بوسائل الحرب الإلكترونية، حيث تحطمت في منطقة غير مأهولة قرب بلدة بوتيلكوفو التابعة لمدينة كراسنوغورسك شمال غربي موسكو.

المصدر: نوفوستي

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