 
مباشر

بوريل: وقف تقديم المساعدات لأوكرانيا لن يؤدي إلى السلام

أخبار العالم

بوريل: وقف تقديم المساعدات لأوكرانيا لن يؤدي إلى السلام
AP
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vw1z

زعم مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن تخلي الغرب عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف لن يؤدي إلى السلام في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
بوريل: روسيا لن تقدم على المفاوضات بشأن أوكرانيا إن لم تنتصر
بوريل: روسيا لن تقدم على المفاوضات بشأن أوكرانيا إن لم تنتصر

وقال بوريل في حديث لصحيفة "Pais": "لا أثق بأن التخلي عن تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا سيؤدي إلى السلام".

وأضاف أن أوروبا تعمل ما بوسعها لبدء مفاوضات للسلام تعترف "بوجود معتد وضحية".

وأشار إلى أنه لولا النزاع في أوكرانيا، لاستغرق انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي سنوات طويلة، مشددا على أن النزاع دفع أوكرانيا إلى جانب الاتحاد الأوروبي، خلافا لإرادة روسيا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروأطلسي أولغا ستيفانيشينا، إن كييف لن تتمكن حتى أكتوبر القادم من تلبية شروط المفوضية الأوروبية لمنح أوكرانيا صفة المرشح لعضوية الاتحاد.

المصدر: نوفوستي  

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا