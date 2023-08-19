بوركينا فاسو تنفي بحث إنشاء قاعدة عسكرية روسية على أراضيها

نفى وزير دفاع بوركينا فاسو قاسوم كوليبالي إجراء بلاده مباحثات مع موسكو حول إنشاء قاعدة عسكرية روسية في بوركينا فاسو.

وقال: "من الصعب علينا ترك جنود آخرين يموتون من أجلنا. نحن بحاجة للحصول على الأموال اللازمة حتى نتمكن من خوض معركتنا".

كما تحدث عن المفهوم الجديد المتمثل في "المتطوعين للدفاع عن الوطن"، وأوضح أن بلاده تعتزم تشكيل مجموعات صغيرة من السكان لمحاربة الإرهابيين.

وقال: "هذا المفهوم ولد من إرادة شعبنا ونحن الآن نطبقه، ونحسنه ونطور معايير قانونية للتأكد من إتقان المتطوعين التعامل مع الأسلحة، والأهم من ذلك، احترام حقوق الإنسان".

المصدر: نوفوستي