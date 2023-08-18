Irish Times: نواب إيرلنديون يعترضون على خطط تدريب قوات كييف

انتقد عدد من النواب الإيرلنديين الخطط الرامية إلى تقديم التدريبات للجيش الأوكراني معتبرين إياها انتهاكا لمبدأ الحياد الذي تعلنه البلاد، بحسب ما كتبته صحيفة Irish Times المحلية.

وبحسب نواب عن "حزب الخضر" في البرلمان الإيرلندي، وكذلك النائب بول مورفي، فإن خطط قوات الدفاع لتدريب الجيش الأوكراني هي عبارة عن "خطوة جديدة على طريق انتهاك الحياد العسكري من قبل الحكومة".

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هذا وكانت وزارة الدفاع الإيرلندية قد صرحت بأن إيرلندا دولة محايدة عسكريا، ولكن ليس على المستوى السياسي.

وقالت وزارة الدفاع: "توفير التدريب العسكري الأساسي للجنود ... لا يؤثر على مبدأ سياسة الحياد العسكري".

يذكر أنه في وقت سابق، قالت إيرلندا إنها ستنفق 5.5 مليار يورو على اللاجئين الأوكرانيين في 2022-2024.

وفي بداية أغسطس الجاري، أكد ليو فارادكار رئيس وزراء إيرلندا، في حديث لصحيفة "فاينانشيال تايمز" أن بلاده لا تنوي الانضمام إلى حلف "الناتو" على غرار السويد وفنلندا.

وكتبت الصحيفة: "يؤكد فارداكار أن إيرلندا ستبقى خارج الناتو رغم قرار فنلندا والسويد بالانضمام إلى الحلف".

كما انتقد مايك والاس، عضو البرلمان الأوروبي عن إيرلندا، العقوبات المناهضة لروسيا وسياسة الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، ودعا إلى إنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا وشدد على أن الدول الغربية فقط هي التي تستفيد من هذا النزاع.

المصدر: RT + وكالات