ذكرت صحيفة "صنداي وورلد" الإيرلندية أن حارس السجن الإيرلندي براين ميغر طرد من وظيفته بعد أن أخذ إجازة وذهب كمرتزق إلى أوكرانيا حيث تعرض لإصابة.

وحسب الصحيفة، فقد توصلت دائرة السجون الإيرلندية إلى استنتاج مفاده أن ميغر تغيب بشكل غير قانوني عن عمله بعد انتهاء الإجازة، بينما في الواقع كان الرجل في ذلك الوقت في خاركوف ولم يستطع العودة إلى عمله بسبب إصابته بشظايا في منطقة القلب وفي الظهر والرجلين وهو يقاتل في صفوف القوات الأوكرانية منذ سبتمبر 2022.

Mountjoy prison officer wounded fighting in Ukraine war says he just wants his old job back https://t.co/7KPuwo6AM0 — Sunday World (@sundayworld) August 14, 2023

ونقلت الصحيفة عن أحد أصدقاء ميغر أن الأخير رفض الاعتراف بذنبه، زاعما أنه بدل نوبات عمله مع زميل له وأنجز جميع الأوراق الرسمية، بينما يقر صديقه أن إصابة ميغر أخرت عودته ما "أفسد كل شيء".

وقرر الجندي السابق البالغ من العمر 37 عاما ولديه 15 عاما من الخبرة في قوات الدفاع، الاستعانة بمحام لاستئناف قرار فصله.

وقال أحد أعضاء عائلته إن ميغر "لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ. فمن ناحية، يسافر رئيس حكومتنا إلى أوكرانيا للقاء رئيسهم ويؤكد له دعم إيرلندا الكامل في الصراع. ومن ناحية أخرى، لدينا برايان، مواطن إيرلندي يبدو أنه يعاقب لذهابه إلى أوكرانيا".

وفي وقت سابق ، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال العملية الخاصة قضت القوات الروسية على 4845 مرتزقا أجنبيا.

المصدر: "نوفوستي"