أندرس بريفيك يقاضي النرويج

رفع اليميني المتطرف النرويجي أندرس بريفيك المدان لقتله عشرات الأشخاص في تفجيرات وهجوم مسلح عام 2011، دعوى قضائية ضد سلطات النرويج مدعيا انتهاك حقوقه.

وقال المحامي أويستين ستورفيك، الذي يمثل بريفيك، لوكالة "رويترز"، يوم الجمعة، إن موكله "يقاضي الدولة لأنه كان في عزلة قصوى منذ 11 سنة، ولم يتواصل مع أشخاص آخرين إلا حراسه".

وأشار إلى أنه تم نقل بريفيك إلى سجن جديد في العام الماضي، و"كنا نأمل بأن تكون هناك ظروفا أفضل وأنه سيتمكن من لقاء أشخاص آخرين".

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ومن المتوقع أن تنظر محكمة أوسلو في دعوى بريفيك في ربيع 2024.

وكان بريفيك قد صرح في وقت سابق بأن العزلة الطويلة تعتبر انتهاكا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، معتبرا ذلك "تعذيبا أو معاملة غير إنسانية أو مهينة".

وقدم بريفيك دعاوى وطلبات الإفراج عنه في 2017 و2022، لكن القضاء النرويجي رفضها، معتبرا أنه لا يزال يمثل خطرا.

يذكر أن أندرس بريفيك حكم عليه بالسجن 21 عاما لتنفيذه تفجيرات في حي المباني الحكومية في أوسلو وإطلاق النار على الطلاب في معسكر شبابي بجزيرة أوتويا في يوليو عام 2011، حيث قتل في هجماته 77 شخصا.

المصدر: رويترز