النرويج.. المحكمة تردّ طلب الإفراج المبكر عن الإرهابي بريفيك
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ردّت محكمة نرويجية اليوم الثلاثاء طلب الإفراج المبكر المشروط عن الإرهابي اليميني أندرس بريفيك، حسب وكالة "فرانس برس" نقلا عن قرار المحكمة.
وفي 18 يناير الماضي بعد عشر سنوات مضت على قتله 77 شخصا في النرويج، قدم بريفيك الذي حكم عليه عام 2012 بالسجن 21 عاما طلبا بالإفراج المبكر عنه.
وفي 22 يوليو 2011 هاجم بريفيك بسلاح ناري في جزيرة أوتويا النرويجية مخيما للشباب العمالي، غالبيتهم مراهقون، بعد أن فجّر قنبلة قرب مقر الحكومة في العاصمة أوسلو، بدوافع عنصرية.
وأسفر الهجومان عن مقتل سبعة وسبعين شخصا، فضلا عن عشرات الجرحى. واعترف بريفيك بالمذبحة لكنه لم يعترف بالجرم المنسوب إليه.
المصدر: RT
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