محكمة نرويجية ستنظر في قضية الإفراج المشروط عن الإرهابي بريفيك

ذكرت صحيفة VG النرويجية، أن محكمة إقليمية في النرويج ستنظر في الإفراج المشروط عن اليميني المتطرف أندرس بريفيك، الذي قتل 77 شخصا في أوسلو وجزيرة أوتويا في عام 2011.

في سبتمبر 2020، قدم بريفيك طلبا للإفراج المشروط، حيث أمضى أكثر من 8 سنوات في السجن من أصل 21 عاما حكم عليه بها، وهو الآن مؤهل نظريا للتقدم بمثل هذا الطلب.

Суд в Норвегии рассмотрит вопрос об УДО террориста Брейвикаhttps://t.co/bYJznyUR3Dpic.twitter.com/1slzYKMqQs — РИА Новости (@rianru) August 27, 2021

وأشارت الصحيفة، إلى أن النيابة العامة في أوسلو، تعارض الإفراج عن بريفيك، لذلك سيتم النظر فيه في المحكمة.

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ونوهت الصحيفة، بأن محكمة مقاطعة تيليمارك (حوالي 200 كيلومتر جنوب غرب أوسلو) ستنظر بقضية الإفراج المشروط عن بريفيك. ولم يتم تحديد موعد الجلسة بعد، لكن سيتم النظر في القضية قبل نهاية هذا العام.

المصدر: نوفوستي