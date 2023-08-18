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تركيا.. ضبط 29 مهاجرا سوريا في ولاية أدرنا

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تركيا.. ضبط 29 مهاجرا سوريا في ولاية أدرنا
الشرطة التركية
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الجمعة، ضبط 29 مهاجرا غير شرعي، ممن يحملون الجنسية السورية، في ولاية أدرنا الحدودية مع بلغاريا واليونان، شمال غرب البلاد. 

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وقال مكتب والي أدرنا إنه جرى ضبط هؤلاء المهاجرين، داخل سيارتين أوقفتهما فرق الدرك التركية، بالقرب من الحدود البلغارية. 

 وأضاف في بيان، أنه تم إرسالهم إلى مديرية الهجرة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 

وأشار أيضا إلى توقيف شخصين آخرين، يشتبه بأنهما كانا يهربان المهاجرين، دون ذكر جنسيتهما.

المصدر: RT

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