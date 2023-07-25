الصورة الأخيرة لـ4 سوريين في مخبأ سري داخل شاحنة لتهريب البشر (صورة)

لقي أربعة شبان سوريين مصرعهم اختناقا في شاحنة كانت تهرّبهم من تركيا إلى اليونان، حيث التقط أحدهم صورة وأرسلها لذويه قبل وفاتهم بقليل.

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وبحسب مراسل RT في القامشلي، فإن 3 من المهاجرين من بلدة جل أغا الجوادية، والرابع من الرميلان.

وتوفي 2 منهم قبل إسعافهم، فيما فارق 2 الحياة في مستشفى تركي.

وتشهد الحدود السورية التركية عبور المئات من الشباب يوميا، حيث يدفعون مبالغ تترواح ما بين 2500 إلى 6500 دولار أمريكي، للعبور من مناطق شمال شرق سوريا إلى تركيا.

وتكلف الرحلة إجماليا إلى دولة كألمانيا حوالي 23 ألف دولار أمريكي، وتعود أسباب هذه الهجرة التي بلغت حاليا ذروتها، لأسباب اقتصادية كالفقر وارتفاع الأسعار إضافة إلى مخاوف أمنية في المنطقة مرتبطة بعدم الاستقرار.

وحصلت RT على أسماء 3 من الضحايا هم، محمد شريف عمر من كرهوك من جل أغا الجوادية، وعكيد سعد الله عباس من قرية كورتبان من آليان، ووائل أحمد فقه اوسمان من دوكركا من آليان.

RT

المصدر: RT