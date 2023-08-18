زاخاروفا تدعو الجنود الأوكرانيين لتوجيه سلاحهم ضد نظام كييف أو الاستسلام

أكدت متحدثة الخارجية الروسية أن محاولات كييف استهداف موسكو بالمسيرات تأكيد إضافي على الطبيعة الإجرامية لنظام زيلينسكي، ودعت الجنود الأوكرانيين للاستسلام للجيش الروسي حقنا لدمائهم.

وقالت ماريا زاخاروفا تعليقا على محاولة استهداف موسكو صباح اليوم بطائرة مسيرة، إن هذه المحاولة "تأكيد إضافي على الطبيعة الإجرامية لنظام فلاديمير زيلينسكي الذي حاول ضرب وسط موسكو الليلة الماضية"، ودعت القوات الأوكرانية "إلى توجيه أسلحتها ضد نظام كييف أو الاستسلام للجيش الروسي".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو وضواحيها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.

المصدر: RT