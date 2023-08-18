إسقاط مسيّرة أوكرانية استهدفت موسكو (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو وضواحيها، دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 18 أغسطس عند الساعة 04:00 فجرا بتوقيت موسكو، شن نظام كييف هجوما إرهابيا جديدا باستخدام طائرة بدون طيار ضد أهداف في موسكو وضواحيها.. دفاعاتنا اعترضت المسيّرة التي سقطت على مبنى غير سكني في منطقة جسر كراسنو بريسنينسكايا بمدينة موسكو دون أن يسفر ذلك عن إصابات".

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وسبق لعمدة موسكو سيرغي سوبيانين وأعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية حلّقت باتجاه موسكو، وأسقطت في منطقة Expocentre دون وقوع إصابات.

المصدر: RT