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الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق موسكو

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الدفاع الروسية: تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق موسكو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة مسيرة أوكرانية حاولت استهداف أحد المواقع في موسكو اليوم الجمعة.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن قواتها أحبطت بعد ظهر اليوم محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على موقع في موسكو.

وأضاف البيان أنه تم تعطيل المسيرة بوسائل الحرب الإلكترونية فتحطمت في منطقة غابات في غرب مدينة موسكو، دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو أضرار.

من جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة حاولت التحليق إلى عمق أجواء العاصمة الروسية اليوم الجمعة.

وذكر سوبيانين أن حطام الطائرة سقط في منطقة كورنيش كاراميشيفسكايا في غرب المدينة، فيما لم يخلف الحادث إصابات أو أضرار جسيمة.

ومنذ نهاية يوليو أعلنت السلطات الروسية عن إحباط عدة محاولات أوكرانية لاستهداف مواقع في موسكو وضواحيها بمسيرات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

المصدر: وكالات

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