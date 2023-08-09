الدفاع الروسية تؤكد إسقاط مسيرتين حاولتا استهداف موسكو الليلة الماضية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت مسيرتين أوكرانيتين استهدفتا العاصمة الروسية موسكو.

وقالت الوزارة في بيانها: "تم إحباط هجوم إرهابي حاول نظام كييف تنفيذه باستخدام مسيّرتين الليلة الماضية استهدفتها موسكو".

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وأكدت الوزارة عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة للاعتداء.

وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أعلن إسقاط طائرتين مسيرتين استهدفتا موسكو حيث سقطت واحدة في مدينة دوموديدوفو، والثانية في منطقة طريق مينسك السريع بضواحي موسكو.

وهذه ليست المحاولة الأولى لاستهداف موسكو بطائرات مسيرة، ففي 6 أغسطس أعلنت وزارة الدفاع عن تدمير طائرة أوكرانية مسيرة في مدينة بودولسك بمقاطعة موسكو.

المصدر: RT