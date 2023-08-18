صحيفة: واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات صارمة ضد أنقرة لعدم التحاقها بالعقوبات ضد روسيا

قالت "وول ستريت جورنال" إن واشنطن "قد تتخذ إجراءات صارمة ضد تركيا على دعمها موسكو في تخطي العقوبات الغربية"، فيما يسجل التعاون الروسي التركي مستويات غير مسبوقة رغم هذه العقوبات.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادرها إلى قلق واشنطن من ازدياد التجارة بين تركيا وروسيا منذ فرض العقوبات على الأخيرة.

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ويؤكد المصدر الغربي أن الجانب الأمريكي أخطر أنقرة بعواقب مساعدة موسكو وأن الولايات المتحدة "على اتصال دائم" بالسلطات التركية حول هذه القضية.

وأعلن مسؤولون أمريكيون عزم واشنطن على ممارسة المزيد من الضغط الاقتصادي على روسيا وتشديد العقوبات ضدها والرقابة على التزام الدول الأخرى بها.

وفي هذه الأثناء، تتسع تجارة روسيا وتسجل مؤشرات غير مسبوقة في أسواق آسيا والشرق الأوسط وغيرها، فيما تؤكد حتى الأوساط الغربية عدم اهتزاز الاقتصاد الروسي بهذه العقوبات، التي انعكست على من فرضوها.

المصدر: نوفوستي