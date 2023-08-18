كييف تدعو الغرب لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا

قال وزير الصناعات الاستراتيجية الأوكراني ألكسندر كاميشين، إن إنشاء شركات أسلحة مشتركة مع الشركات الغربية في أوكرانيا سيمثّل قوة دافعة لاقتصاد البلاد.

ولفت إلى أن البلاد تعد لمنتدى الصناعات الدفاعية في الخريف المقبل حيث سيجتمع أبرز مصنعي الأسلحة في العالم وتجار الأسلحة في أوكرانيا.

وأضاف أن الجانب الاوكراني سيعرض ويروج لآفاق إنتاج الأسلحة في البلاد ما سيسهم في إنعاش الاقتصاد، ويتيح للشركاء الدوليين "فرصة فريدة لإنتاج واختبار وتحديث أسلحتهم على أراضي دولة واحدة".

وحذرت روسيا من أنها ستدمّر أي مصنع للسلاح في أوكرانيا وتلحقه بمصانع الأسلحة والذخائر التي دمرها الجيش الروسي في الأيام الأولى للعملية العسكرية.

المصدر: نوفوستي