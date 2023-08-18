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قوات كييف تعزز دفاعاتها على الحدود مع بيلاروس

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قوات كييف تعزز دفاعاتها على الحدود مع بيلاروس
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أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرغي ناييف، أن قيادته قررت تعزيز الدفاعات على الحدود مع بيلاروس، "رغم أن الوضع هناك هادئ وتحت السيطرة".

يذكر أن بولندا تحشد قواتها أيضا على الحدود مع بيلاروس، متذرعة تارة بالتدريبات الروسية البيلاروسية ومكافحة  الهجرة غير الشرعية عبر أراضي بيلاروس، وتارة بنشر قوات "فاغنر" الروسية في بيلاروس، في محاولة للتستر على خططها العسكرية.

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وسبق، أن بحث قائد القوات المشتركة الأوكرانية سيرغي ناييف، والقائد العملياتي للقوات البولندية توماش بيوتروفسكي، تداعيات نشر مجموعة "فاغنر" الروسية في بيلاروس.

المصدر: argumenti.ru

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