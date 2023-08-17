890 قتيلا في صفوف القوات الأوكرانية والجيش الروسي يعزز مواقعه على محور دونيتسك
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها في محور دونيتسك وقضت على 890 جنديا أوكرانيا في كافة المحاور.
وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة.
- في محور دونيتسك، صدت قواتنا 4 هجمات معادية، كما شنت عمليات هجومية ناجحة وعززت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامي، وقضت على 310 جنود أوكران ودمرت مدافع هاوتزر D-20.
- في محور كوبيانسك تم صد ست هجمات معادية وتم القضاء على 125 جنديا وتدمير مدفع هاون Tyulpan ومدفع M777 و مدفعية M109 Paladin أمريكي.
- في محور كراسني ليمانسك، تم القضاء على 55 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفعية Akatsiya ، ومدفعان من طراز D-30.
- في محورجنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 175 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين ومدفع هاوتزر D-20 ومدفعين من طرازGvozdika.
في محور زابوروجيه، صدت قواتنا هجوما واستهدفت قوات اللواء الجوي 46 الأوكراني بالقرب من قرية رابوتينو، بمقاطعة زابوروجيه، وتم القضاء على 195 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع ناقلات جند مصفحة من طراز Stryker، ومركبات قتالية، ومدفع M777 أمريكي، ومدفع FH-70 بريطاني، بالإضافة إلى مدفعين من طراز Msta-B. ومدفع هاوتزر واحد D-20.
في محور خيرسون، تم القضاء على 30 جنديا وتدمير مدفع هاوتزر D-30.
دمرت قواتنا موقعي تحكم بالمسيرات الأوكرانية في منطقة لاستوتشكينو في دونيتسك ومنطقة إيفانوفسكوي بمقاطعة زابوروجيه كما تم استهداف مركز قيادة ومراقبة لوحدة من اللواء 67 الأوكراني ومستودع ذخيرة بالقرب من منطقة سيريبريانكا في دونيتسك.
اعترضت أنظمة دفاعاتنا الجوية قاذفة صواريخ متعددة HIMARS.
تم تدمير 18 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخاركوف
المصدر: RT