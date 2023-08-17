890 قتيلا في صفوف القوات الأوكرانية والجيش الروسي يعزز مواقعه على محور دونيتسك

في محور زابوروجيه، صدت قواتنا هجوما واستهدفت قوات اللواء الجوي 46 الأوكراني بالقرب من قرية رابوتينو، بمقاطعة زابوروجيه، وتم القضاء على 195 جنديا أوكرانيا، وتدمير أربع ناقلات جند مصفحة من طراز Stryker، ومركبات قتالية، ومدفع M777 أمريكي، ومدفع FH-70 بريطاني، بالإضافة إلى مدفعين من طراز Msta-B. ومدفع هاوتزر واحد D-20.