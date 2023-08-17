ضابط أمريكي: على أوكرانيا وقف القتال حفاظا على ما تبقى من أراضيها

كتب الضابط الأمريكي المتقاعد دانييل دافيس بمجلة 19Fortyfive أن كييف لن تتمكن أبدا من الانتصار في ساحة المعركة، داعيا إياها وواشنطن لوقف النزاع حفاظا على ما تبقى من أراضي أوكرانيا.

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وعبر دافيس عن ثقته بأنه اعتمادا على الخسائر التي تكبدتها أوكرانيا لا توجد أي ثقة بأنها ستتمكن في المستقبل المنظور من تطوير هجومها.

وأضاف: "يعني ذلك أن أوكرانيا بالتأكيد لن تكسب حريتها أبدا في ساحة المعركة. ومن أجل الحفاظ على الأراضي التي تسيطر عليها حاليا ومنع فقدانها، يجب على كييف الموافقة على الواقع القاسي المتمثل في أن النهج الأكثر عقلانية الآن هو تجميد النزاع وبدء المفاوضات".

وقال إنه كلما زاد تجاهل واشنطن وكييف "للواقع المؤلم" الجديد، زاد عدد الأراضي التي ستخسرها أوكرانيا.

وأكد أن على واشنطن منح الأولوية للأمن القومي الأمريكي والنمو الاقتصادي، ولذلك عليها الاعتراف هي الأخرى بالواقع الجديد.

وتابع: "لقد أنفقت الولايات المتحدة أكثر من 100 مليار دولار وأرسلت الآلاف من المدرعات والملايين من الذخائر والصواريخ وقدمت دعما استخباراتيا جديا خلال عام ونصف عام تقريبا لكييف، والآن يجب الاعتراف بأن هذا المستوى الباهظ من الاستثمارات لم يؤت بثماره".



المصدر: نوفوستي