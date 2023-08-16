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صحيفة أمريكية تقارن بين مكاسب روسيا وخسائر الولايات المتحدة خلال عام واحد

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صحيفة أمريكية تقارن بين مكاسب روسيا وخسائر الولايات المتحدة خلال عام واحد
Gettyimages.ru
الروبل الروسي.. صورة تعبيرية
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ذكرت صحيفة Business Insider، في مقال نشرته، بأن روسيا تمكنت خلال العام الماضي من زيادة ثرواتها بشكل ملحوظ، وذلك بالرغم من انشغالها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

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وأوضحت الصحيفة أن جميع المحاولات الغربية في تقويض الاقتصاد الروسي من خلال سياسية العقوبات باءت بالفشل، لافتة إلى أن موسكو تمكنت العام الماضي بالرغم من جميع القيود الغربية من إضافة 600 مليار دولار إضافية إلى أصولها الخاصة.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي تمكنت روسيا من رفع مقدار ثرواتها الخاصة ورفاهيتها، خسرت الولايات المتحدة مبلغ 5.9 تريليون دولار، كما خسرت أمريكا الشمالية وأوروبا 10.9 تريليون دولار، ولك وفقا لبيانات البنك السويسري.

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ولفتت أيضا إلى ارتفاع أعداد الروس الأثرياء "المليونيرات" بمقدار 56 ألف شخص خلال العام 2022.

وفي ذات السياق، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، في وقت سابق، إن الاقتصاد الروسي وحده كان قادرا على مواجهة العقوبات الغربية والاحتفاظ بمركزه كواحد من أقوى خمس اقتصادات عالمية من حيث القوة الشرائية في تصنيفات البنك الدولي.

 

المصدر: RT + Business Insider

 

 

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