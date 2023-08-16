 
مباشر

معارضو إصلاح القضاء في إسرائيل يقارنون بين اليمين المتطرف وجماعة أمريكية تؤمن بتفوق العرق الأبيض

أخبار العالم

معارضو إصلاح القضاء في إسرائيل يقارنون بين اليمين المتطرف وجماعة أمريكية تؤمن بتفوق العرق الأبيض
Gettyimages.ru
معارضو إصلاح القضاء في إسرائيل ينشرون فيديو يقارن بين اليمين الإسرائيلي و"كو كلوكس كلان" الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvj5

نشر معارضو الإصلاح القضائي في إسرائيل فيديو يقارن بين اليمين المتطرف في إسرائيل وجماعة أمريكية عنيفة تؤمن بتفوق العرق الأبيض.

وقارن معارضو الإصلاح القضائي بين عضوي الحكومة اليمينية المتطرفة وزير المالية بتسالئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بأعضاء جماعة "كو كلوكس كلان".

إقرأ المزيد
إسرائيل.. استمرار الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي للأسبوع الـ32 على التوالي (صور + فيديو)
إسرائيل.. استمرار الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي للأسبوع الـ32 على التوالي (صور + فيديو)

وفي الفيديو الذي أصدرته منظمة "UnXeptable" لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية، وهي حركة للمغتربين الإسرائيليين المعارضين للإصلاح القضائي، وتبلغ مدته أقل من ثلاث دقائق، سلطوا الضوء فيه على وجهات النظر المتطرفة لكلا الوزيرين.

ويقول المتحدث في الفيديو باللغة الإنجليزية "تخيل لو كانت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة المالية يديرها أعضاء من "كو كلوكس كلان" وهذا يعادل ما يحدث الآن في إسرائيل، مع اثنين من أكثر الفاشيين اليمينيين تطرفا ايتمار بن غفير وبتسالئيل سموتريتش، الجالسين في مناصب حكومية رئيسية".

وقال أوفير جوتلزون زعيم حركة "UnXeptable" العالمية ومقرها سان فرانسيسكو، لموقع "واينت" العبري، إن الحركة تعمل في أكثر من 170 موقعا في الولايات المتحدة وشمال إفريقيا وكندا وأستراليا، وعلى الرغم من أنها غير مرتبطة بشكل مباشر بالمنظمات الاحتجاجية في إسرائيل، إلا أن هدفها واحد.

ووفقا لجوتلزون، فإن الجالية اليهودية الأمريكية تدرك بشكل متزايد آثار التشريعات الإسرائيلية على حياتهم في الولايات المتحدة.

وأضاف: "منذ سنوات حرص اليهود الأمريكيون على عدم اتخاذ موقف حيال ما يحدث في إسرائيل.. لكن في الأشهر الأخيرة أدركوا أن الوضع في إسرائيل يؤثر على حياتهم هنا.. إنهم قلقون من أن تصبح إسرائيل متطرفة، وهم قلقون أيضا بشأن القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين".

المصدر: "i24 News"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي