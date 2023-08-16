معارضو إصلاح القضاء في إسرائيل يقارنون بين اليمين المتطرف وجماعة أمريكية تؤمن بتفوق العرق الأبيض

نشر معارضو الإصلاح القضائي في إسرائيل فيديو يقارن بين اليمين المتطرف في إسرائيل وجماعة أمريكية عنيفة تؤمن بتفوق العرق الأبيض.

وقارن معارضو الإصلاح القضائي بين عضوي الحكومة اليمينية المتطرفة وزير المالية بتسالئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، بأعضاء جماعة "كو كلوكس كلان".

إقرأ المزيد

وفي الفيديو الذي أصدرته منظمة "UnXeptable" لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية، وهي حركة للمغتربين الإسرائيليين المعارضين للإصلاح القضائي، وتبلغ مدته أقل من ثلاث دقائق، سلطوا الضوء فيه على وجهات النظر المتطرفة لكلا الوزيرين.

ويقول المتحدث في الفيديو باللغة الإنجليزية "تخيل لو كانت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة المالية يديرها أعضاء من "كو كلوكس كلان" وهذا يعادل ما يحدث الآن في إسرائيل، مع اثنين من أكثر الفاشيين اليمينيين تطرفا ايتمار بن غفير وبتسالئيل سموتريتش، الجالسين في مناصب حكومية رئيسية".

وقال أوفير جوتلزون زعيم حركة "UnXeptable" العالمية ومقرها سان فرانسيسكو، لموقع "واينت" العبري، إن الحركة تعمل في أكثر من 170 موقعا في الولايات المتحدة وشمال إفريقيا وكندا وأستراليا، وعلى الرغم من أنها غير مرتبطة بشكل مباشر بالمنظمات الاحتجاجية في إسرائيل، إلا أن هدفها واحد.

ووفقا لجوتلزون، فإن الجالية اليهودية الأمريكية تدرك بشكل متزايد آثار التشريعات الإسرائيلية على حياتهم في الولايات المتحدة.

وأضاف: "منذ سنوات حرص اليهود الأمريكيون على عدم اتخاذ موقف حيال ما يحدث في إسرائيل.. لكن في الأشهر الأخيرة أدركوا أن الوضع في إسرائيل يؤثر على حياتهم هنا.. إنهم قلقون من أن تصبح إسرائيل متطرفة، وهم قلقون أيضا بشأن القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين".

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו העניק את שניים מהמשרדים החשובים ביותר בממשלתו – ביטחון לאומי ואוצר – לשני קיצונים ימניים, גזענים מהגרועים ביותר שישראל ידעה, שניים שראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו השווה לארגון ה-KKK. עוד בסרטון המעולה של גליה מורס. pic.twitter.com/rg4TkOf1Ao — UnXeptable - Saving the Israeli Democracy (@UnxeptableD) August 16, 2023

المصدر: "i24 News"