مخزون مياه اسطنبول في خطر ويكفيها لشهرين والعمدة يوجه رسالة لسكانها

ذكرت NTV التركية أنه لم يتبق بخزانات المياه التي تزوّد مدينة اسطنبول سوى فترة شهرين فقط، وأنه في حال استمر الوضع مع الجفاف، فإن الوضع سيكون حرجا، حيث بلغت نسبة ملء الخزانات 33.37%.

ولفتت القناة التلفزيونية إلى أنّ المياه المتبقية للمدينة تكفي 91 يوما، وعند احتساب أن نسبة 25 % قد تبخرت، فإن الاحتياطيات هذه ستدوم لمدة 61 يوما فقط".

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من جهتها، ذكرت "هيئة الموارد المائية والصرف الصحي" في اسطنبول أن معدل ملء الخزانات حتى تاريخ اليوم الأربعاء 16 أغسطس، بلغ نسبة 33.37 % ما يعادل أكثر من 289 مليون متر مكعب.

وذكرت الهيئة أيضا أنه في المتوسط​​، وخلال الأسبوعين الماضيين، استهلكت المدينة بين 3 إلى 3 ملايين ونصف المليون متر مكعب من المياه بشكل يومي.

في الوقت نفسه، انخفض منسوب المياه في غضون أسبوعين بنسبة أكثر من 4%. وذكرت المعلومات التي قدّمتها الهيئة أنّه تم ملء الخزانات بنسبة 17 % فقط في عام 2014 خلال نفس الفترة من العام، ولم ينخفض ​​المستوى في السنوات الثماني التالية عن نسبة 52 %.

وتابعت الهيئة أنه في أغسطس العام الماضي، امتلأت الخزانات بنسبة 62 في المائة. وذكرت أن نصف أكبر 10 خزانات تعتبر ضحلة المستوى عمليا - أقل من 2٪ منها فقط ممتلئة.

وفي الوقت الحالي يوجد أكثر من 80 % من احتياطيات المياه في 3 خزانات: أوميرلي ودارليك وتركوس.

بدورها، ذكرت توقعات الطقس أنه من غير المتوقع هطول الأمطار في اسطنبول في الأيام العشرة القادمة، وستتراوح درجة الحرارة من 30 إلى 32 درجة. وقد حث عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو المواطنين على ترشيد استهلاك المياه.

المصدر: نوفوستي