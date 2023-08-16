 
مباشر

ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين قبالة سواحل المكسيك

أخبار العالم

ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين قبالة سواحل المكسيك
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvhd

عثر خفر السواحل المكسيكي على ما يقرب من ثلاثة أطنان من مادة الكوكايين و150 لترا من الوقود، قبالة سواحل ولايتي غيريرو وكوينترانا رو.

وجاء في بيان لخفر السواحل المكسيكي: "خلال الأيام القليلة الماضية، ضبطت قواتنا، خلال 3 عمليات مختلفة، أكثر من 2800 كلغم مما يُعتقد أنها مادة الكوكايين، ونحو 150 لترا من الوقود وقاربًا، قبالة سواحل جيريرو وكوينتانا رو".

وأوضحت المديرية في البيان أن قوات خفر السواحل خلال تنفيذ العمليات عثرت على المخدرات معبأة في أكياس مضغوطة، بالإضافة لكميات من الوقود على متن سفينة صغيرة في البحر، وقرب الساحل، وقد تم اعتقال 3 مشتبه بتورطهم في تهريب الكوكايين.

إقرأ المزيد
مسؤولة أمريكية تعثر على كوكايين بقيمة تتجاوز مليون دولار (فيديو)
مسؤولة أمريكية تعثر على كوكايين بقيمة تتجاوز مليون دولار (فيديو)

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي