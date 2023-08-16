إحراق كنائس في باكستان بعد اتهام عائلة مسيحية بالتجديف (فيديو)

أضرمت مجموعة من الأشخاص في شرق باكستان النيران في عدد من الكنائس اليوم الأربعاء، بعد اتهام أسرة مسيحية بالتجديف.

واقتحم مئات الأشخاص مسلحين بعصي وحجارة، الحي الذي تقطنه أغلبية مسيحية في مدينة فيصل آباد، بحسب ما أوضحت شرطة المنطقة.

وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، دخانا يتصاعد من كنيسة ومن أثاث، مثل أسرّة وكراس، أضرمت فيها النيران وسط الشارع.

Pakistan🚨 Alarming situation in Faisalabad. Christian community under attack over charges of Blasphemy.



Majority muslim mob has already burned 3 churches. Mob is heading to the 4th church in Faisalabad.



Several Christian homes, properties and churches have been burned down.… pic.twitter.com/qjPjPFKaFf — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) August 16, 2023

ووقع الهجوم عقب اتهام مجموعة من المتعصبين الدينيين عائلة مسيحية بتدنيس القرآن، وفقا لمسؤول إغاثة كان في الموقع.

وقال الناطق باسم خدمات الطوارئ في المدينة رانا عمران جميل: "تم تداول صور ومقاطع فيديو تظهر حرق صفحات من المصحف، ما أثار الغضب". وأضاف أن النيران أضرمت في 4 كنائس، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

ونشر أسقف لاهور المجاورة آزاد مارشال على منصة "إكس": "ندعو إلى إحقاق العدالة وتحرك أجهزة إنفاذ القانون والمسؤولين عن تحقيق العدالة.. للتدخل فورا وطمأنتنا بأن حياتنا لها قيمة في وطننا".

وتعد مسألة التجديف قضية حساسة في باكستان، حيث يمكن أن تؤدي الاتهامات غير المثبتة بالإساءة للإسلام حتى إلى القتل والإعدام خارج نطاق القانون.

Words fail me as I write this. We, Bishops, Priests and lay people are deeply pained and distressed at the Jaranwala incident in the Faisalabad District in Pakistan. A church building is being burnt as I type this message. Bibles have been desecrated and Christians have been… pic.twitter.com/xruE83NPXL — Bishop Azad Marshall (@BishopAzadM) August 16, 2023

ويحتل المسيحيون الذين يشكلون حوالى 2 في المئة من السكان، واحدة من أدنى درجات المجتمع الباكستاني، وهم أهداف متكررة لمزاعم كاذبة بالتجديف ولا أساس لها.

وفي يوليو 2018، هاجم 4 رجال كنيسة في فيصل آباد كان في داخلها 20 مصليا.

Is IG Punjab asleep? 4th church being burnt in Faislababad today. Christians under attack #Pakistanpic.twitter.com/bxfHRzHDQl — Sara Taseer (@sarataseer) August 16, 2023

المصدر: أ ف ب