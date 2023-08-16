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"الكلام ببلاش" .. فيديو بايدن يثير سخرية زاخاروفا

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سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول خفض الدين العام الأمريكي بأن الكلام مجاني متاح يمكن لأي أحد أن يتفوه به.

جاء ذلك في تعليق لزاخاروفا على فيديو لبايدن نشرته بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، كتبت فيه:

"أعرف أنا الأخرى شخصين قاموا بتخفيض الدين القومي للولايات المتحدة بمقدار 12-15 كوادريليون دولار. ربما تعرفهم أنت أيضا. موجودون في فناء كل منزل بالمناسبة".

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وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال زيارة لولاية ويسكونسون، قد صرح بأنه "أول من خفض الدين العام الأمريكي بمقدار 1 تريليون دولار و700 مليار دولار". على الرغم من أن حقيقة الأمر أن الدين القومي للولايات المتحدة الأمريكية، على العكس من ذلك، زاد بمقدار 3.84 تريليون دولار، حتى دون الأخذ بعين الاعتبار رفع سقف الدين الجديد المعتمد في عام 2023 بمقدار 1.8 تريليون دولار.

المصدر: تليغرام

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