من هو المرشح لتولي منصب السفير الأمريكي في إسرائيل

أكدت مصادر متعددة أن وزير الخزانة الأمريكي السابق جاك ليو، هو المرشح الأول لإدارة الرئيس جو بايدن لتولي منصب السفير الأمريكي في إسرائيل.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إنه على الرغم من أن ليو هو المرشح الأبرز، إلا أن هناك أسماء أخرى قيد الدراسة لتولي المنصب، ومنها الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية وعضو الكونغرس السابق تيد دويتش، والرئيسة السابقة للاتحاد اليهودي في أمريكا الشمالية النائبة الديمقراطية كاثي مانينغ.

وأشارت إلى أنه في حال تم اختيار ليو، فإنه سيخضع لعملية تثبيت في مجلس الشيوخ، ومن المرجح أن يتم ذلك قبل أقل من عام من انتخابات 2024، مبينة أنه قد يواجه محاولات من قبل الجمهوريين لمنع الترشيح.

وذكرت أن ليو (67 عاما) مقرب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، وهو واحد من اليهود الأرثوذكس القلائل الذين خدموا في الحكومة الأمريكية.

وهو يتحدث العبرية، وله أقارب في إسرائيل. كما أنه عضو نشط في المعهد العبري في مدينة نيويورك.

وقبل تعيينه وزيرا للخزانة، كان ليو يشغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ومدير مكتب الإدارة والميزانية في عهد أوباما والرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ووضعته هذه الأدوار على اتصال مع كبار المسؤولين في حكومة إسرائيل حول مجموعة متنوعة من القضايا خلال سنوات إدارة أوباما المتوترة. كوزير للخزانة، شارك ليو في المحادثات للتوصل إلى مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات لتقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل وفرض عقوبات على إيران.

المصدر: "جيروزاليم بوست"