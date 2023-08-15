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تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

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تركيا تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
Globallookpress Onur Dogman/Keystone Press Agency
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أعلنت السلطات التركية عن رصدها درجة حرارة عند حوالي 50 درجة مئوية، وذلك لأول مرة في تاريخ الأرصاد في البلاد.

وقال وزير البيئة التركي محمد أوز حسكي في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي ("تويتر" سابقا)، إنه "حسب بيانات وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي، تم رصد درجة حرارة قياسية جديدة في تاريخ تركيا يوم 15 أغسطس".

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وأوضح أنه تم رصد الحرارة عند 49.5 درجة مئوية في مدينة ساريجاكايا بولاية إسكي شهر في غرب تركيا.

وكانت درجة الحرارة القياسية السابقة سجلت في ولاية شرناق في جنوب شرقي البلاد في عام 2021، وهي 49.1 درجة.

يذكر أن العديد من المناطق حول العالم تشهد موجات حر قياسية هذا الصيف. وتشير معطيات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لمتابعة البيئة على الأرض من الفضاء، إلى أن يوليو عام 2023 أصبح الشهر الأشد حرارة في تاريخ الأرصاد.

المصدر: نوفوستي

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