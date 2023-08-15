شهر يوليو الأكثر سخونة على الإطلاق.. لكن ماذا ينتظرنا في عام 2024؟!

أكدت وكالة ناسا أن يوليو 2023 كان أكثر الشهور سخونة منذ عام 1880، داعية إلى عدم الاهتمام كثيرا بهذه الحقيقة.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون: "تؤكد بيانات وكالة ناسا ما شعر به المليارات حول العالم تماما: درجات الحرارة في يوليو 2023 جعلته أكثر الشهور حرارة على الإطلاق. في كل شبر من البلاد، يختبر الأمريكيون الآن آثار أزمة المناخ بشكل مباشر. العلم واضح. يجب أن نتحرك الآن لحماية مجتمعاتنا وكوكبنا [القابل للعيش]؛ إنه الكوكب الوحيد الذي لدينا".

وفي الفترة من 3 يوليو إلى 7 أغسطس، شهدنا درجات حرارة أعلى من الرقم القياسي السابق لمدة 36 يوما.

وأجبرت كتلة الوقود الأحفوري التي أطلقناها في غلافنا الجوي، إلى جانب تحول الأرض من La Nino إلى El Niño، عشرات الملايين من الناس على تحمل الحرارة الشديدة في الأشهر القليلة الماضية. ولجأ الكثيرون في الصين إلى ملاجئ من الحر، بينما استسلم المئات لأمراض مرتبطة بالحرارة.

وتسببت هذه الطاقة الزائدة في إحداث دمار في أنظمة الغلاف الجوي والجليد والمحيطات على الأرض. ومع اندلاع الحرائق في كندا وروسيا وأوروبا وإفريقيا وهاواي، ضربت العواصف والفيضانات التي تغذيها الرياح الموسمية أجزاء من الولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

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وفي ضوء هذه السجلات، تتوقع NOAA أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر سخونة الذي شهدناه منذ أن بدأنا نحن البشر في الاحتفاظ بالسجلات.

وقالت سارة كابنيك، كبيرة العلماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، "من المؤكد تقريبا - فرصة تزيد عن 99% - أن 2023 سيحتل المرتبة الأولى بين الأعوام الخمسة الأكثر دفئا على الإطلاق مع احتمال بنسبة 50% تقريبا أن يكون عام 2023 هو الأكثر دفئا على الإطلاق".

وقال غافين شميدت، مدير معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا، إن "أكبر تأثير لظاهرة El Niño سيحدث بالفعل في عام 2024. لذا فإننا نتوقع ألا يكون عام 2023 دافئا بشكل استثنائي وربما يكون عاما دافئا بشكل قياسي، لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر دفئا".

وعلى الرغم من كونها مخيفة، فإن هذه الظواهر المتطرفة والأحداث المرتبطة بها تقع ضمن توقعات نموذج المناخ المتوقعة عندما يتم حساب ظروف El Niño.

ويوضح عالم المناخ في بيركلي، زيك هاوسفاذر، في أحد المدونات: "لمجرد أن الأمور ليست أسوأ مما كنا نظن من حيث درجات الحرارة العالمية، لا يعني أن المشكلة ليست خطيرة وهي تزداد سوءا".

وبعد عقود من التحذيرات، لا يزال وقف انبعاثات الوقود الأحفوري يمثل أولوية قصوى، ومع ذلك تواصل الشركات المسؤولة جني أرباح مذهلة بدعم مستمر من قادة العالم.

ما لم نقم بإجراء بعض التغييرات الجذرية على مستوى النظام، فإن حمى الأرض موجودة وستستمر.

المصدر: ساينس ألرت