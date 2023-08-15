"وول ستريت جورنال": واشنطن تبحث مع أنقرة وكييف عن ممرات بديلة لتصدير الحبوب من أوكرانيا

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أن واشنطن تجري محادثات مع تركيا وأوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية لإنشاء طرق بديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد وقف العمل بصفقة الحبوب.

وقالت الصحيفة: "الولايات المتحدة تتفاوض مع تركيا وأوكرانيا وجيران كييف لزيادة استخدام الطرق البديلة لتصدير الحبوب الأوكرانية".

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وأشارت إلى أن الخطة، التي تدعمها واشنطن، تنص على "زيادة قدرة" أوكرانيا بحلول أكتوبر لتصدير 4 ملايين طن من الحبوب شهريا عبر نهر الدانوب.

وسيتم، وفقا للصحيفة، إرسال معظم الحبوب عن طريق نهر الدانوب، وعبر البحر الأسود إلى الموانئ القريبة من رومانيا. وبعد ذلك سيتم "شحن المنتجات إلى وجهات أخرى".

وفي الوقت نفسه أكدت الصحيفة أن مثل هذا الطريق أبطأ وأكثر تكلفة.

وأضافت الصحيفة أن هذه الجهود "زيادة إمكانيات أوكرانيا للتصدير" عبر نهر الدانوب تُبذل بالتوازي مع خطوات تركيا والأمم المتحدة لإعادة روسيا إلى صفقة الحبوب.

المصدر: نوفوستي