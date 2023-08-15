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شويغو: العلاقات بين روسيا والصين أكبر من مجرد تحالف

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شويغو: العلاقات بين روسيا والصين أكبر من مجرد تحالف
Sputnik
المناورات الروسية الصينية، أرشيف
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أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن العلاقات الثنائية بين روسيا والصين أصبحت أكبر من مجرد علاقات تحالف، وسط تصرفات واشنطن التي تعتبر موسكو وبكين خصمين استراتيجيين بالنسبة لها.

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وقال شويغو في كلمة ألقاها في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي الذي افتتح اليوم الثلاثاء: "تظهر خبرة التعاون الروسي الأمريكي أن الاتصالات العسكرية ليس لها معنى تطبيقي إلا بشرط وجود إرادة سياسية للتعاون. وأعلنت الولايات المتحدة كلا من موسكو وبكين خصمين استراتيجيين اليوم. وتدل خطوات البنتاغون الحقيقية على سعيه لضمان تفوقه في المواجهة العسكرية".

وخلص الوزير للقول: "في هذه الظروف تجاوزت العلاقات الثنائية بين روسيا والصين من حيث كل النواحي مستوى العلاقات لتصبح أكبر من مجرد تحالف".

المصدر: نوفوستي

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