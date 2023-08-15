 
مباشر

الإكوادور.. اغتيال سياسي يساري قبل أسبوع من الانتخابات

أخبار العالم

الإكوادور.. اغتيال سياسي يساري قبل أسبوع من الانتخابات
AP Dolores Ochoa
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vv1f

أعلنت حركة "الثورة المدنية" اليسارية في الإكوادور عن اغتيال زعيم قسمها المحلي في محافظة إسميرالداس، بيدرو بريونيس على يد مجهولين.

وكتبت مرشحة "الثورة المدنية" لانتخابات الرئاسة في الإكوادور، لويسا غونزاليز، في مدونتها أن "الإكوادور تعيش الفترة الأكثر دموية، وهذا بسبب التقاعس الشامل للحكومة الفاشلة والدول التي تسيطر عليها المافيا".

ويأتي اغتيال السياسي بعد أسبوع من اغتيال المرشح لانتخابات الرئاسة عن حركة "إم سي 25" اليسارية، فرناندو فيافيسينسيو في عاصمة الإكوادور كيتو يوم 9 أغسطس الجاري.

إقرأ المزيد
إحدى أكبر العصابات في الإكوادور تعلن مسؤوليتها عن اغتيال المرشح الرئاسي (فيديو)
إحدى أكبر العصابات في الإكوادور تعلن مسؤوليتها عن اغتيال المرشح الرئاسي (فيديو)

وكان رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو قد أعلن في أعقاب اغتيال المرشح لانتخابات الرئاسة حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجري في الإكوادور يوم 20 أغسطس الجاري.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا