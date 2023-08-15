الإكوادور.. اغتيال سياسي يساري قبل أسبوع من الانتخابات

أعلنت حركة "الثورة المدنية" اليسارية في الإكوادور عن اغتيال زعيم قسمها المحلي في محافظة إسميرالداس، بيدرو بريونيس على يد مجهولين.

وكتبت مرشحة "الثورة المدنية" لانتخابات الرئاسة في الإكوادور، لويسا غونزاليز، في مدونتها أن "الإكوادور تعيش الفترة الأكثر دموية، وهذا بسبب التقاعس الشامل للحكومة الفاشلة والدول التي تسيطر عليها المافيا".

🔴 #AHORA | Asesinan en Ecuador al dirigente correista Pedro Briones. pic.twitter.com/kpQCxEEhYU — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 14, 2023

ويأتي اغتيال السياسي بعد أسبوع من اغتيال المرشح لانتخابات الرئاسة عن حركة "إم سي 25" اليسارية، فرناندو فيافيسينسيو في عاصمة الإكوادور كيتو يوم 9 أغسطس الجاري.

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وكان رئيس الإكوادور غيلييرمو لاسو قد أعلن في أعقاب اغتيال المرشح لانتخابات الرئاسة حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يوما.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجري في الإكوادور يوم 20 أغسطس الجاري.

المصدر: نوفوستي