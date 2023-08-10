"الجريمة المنظمة ذهبت أبعد مما يجب".. مقتل مرشح رئاسي في الإكوادور (فيديو)

قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في العاصمة كيتو مساء الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأكد الرئيس الاكوادوري غييرمو لاسو عبر "تويتر" وفاة فيافيسينسيو، متعهدا بأن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".

وقال لاسو إنه استدعى كبار مسؤوليه الأمنيين لعقد اجتماع بشأن "هذا الحدث الذي صدم البلاد"، وأضاف أن "الجريمة المنظمة ذهبت أبعد مما يجب"، متعهدا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الفاعلين.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية خوان زاباتا إن فيافيسينسيو قتل بالرصاص بعد انتهاء المهرجان الانتخابي.

Vídeo mostra momento em que Fernando Villavicencio, candidato à presidência do Equador, é assassinado.



Ele estava em quinto lugar nas pesquisas de intenção de voto. pic.twitter.com/nE3jyYXf7T — Rádio Bandeirantes (@RBandeirantes) August 10, 2023

وحسب وسائل إعلام، فقد أصيب ثمانية أشخاص جراء الحادث، ونقل سبعة منهم الى المستشفى.

وقال مكتب المدعي العام أن المشتبه باغتياله فيلافيسينسيو أصيب خلال تبادل إطلاق نار مع عناصر الأمن، وتم اعتقاله ونقله إلى المستشفى في حالة خطيرة قبل أن يتوفى متأثرا بجراحه.

وكان المرشح الوسطي البالغ 59 عاما واحدا من ثمانية مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 أغسطس، دون أن يكون المرشح الأوفر حظا فيها، حسب أحدث استطلاعات للرأي.

وكان فيافيسينسيو يقف ضد الفساد والتعدين غير القانوني وتجارة المخدرات. وقبل عام أعلن عن تعرضه لمحاولة اغتيال، عندما أطلق الرصاص على منزله.

المصدر: أ ف ب + "نوفوستي"