الجفاف يضرب حركة مرور ناقلات النفط والغاز عبر قناة "بنما"

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" أن الناقلات، بما فيها تلك التي تحمل الغاز الطبيعي، ظلت متوقفة لفترات طويلة في منطقة قناة "بنما" بسبب القيود على حركة المرور إثر الجفاف.

وخفضت إدارة قناة "بنما"، في وقت سابق، عدد رحلات الشحن وحظرت السفن التي تحمل حمولات ثقيلة من استخدام الممر على خلفية الجفاف الشديد المستمر لعدة أشهر.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن وكالة الشحن "نورتون ليلي" أن "متوسط ​​وقت انتظار الناقلات الكبيرة التي تحمل الغاز الطبيعي المسال شمالا عبر القناة، زاد من ثمانية أيام إلى 18 يوما".

وأضافت الصحيفة، نقلا عن شركة "Xeneta"، أن "متوسط ​​تكلفة شحنة عاجلة لحاوية 40 قدما (12 مترا) من الصين إلى الولايات المتحدة، عبر القناة ارتفع بنسبة 36 بالمئة وبلغ 2.4 ألف دولار".

ووفقا لمسؤولين في القطاع، فقد "زاد احتمال حدوث اضطرابات في مرور الناقلات التي تحمل الغاز الطبيعي المسال، حيث تقوم سفن الحاويات في كثير من الأحيان بحجز الوصول إلى المسار قبل عدة أشهر".

وتشير الصحيفة إلى أن "أكثر من 3 بالمئة من تجارة العالم، بما في ذلك الغاز والفاكهة من أمريكا الجنوبية، تمر عبر القناة التي يبلغ عمرها ما يقرب من 110 أعوام والتي توفر الدخل الرئيسي لبنما".

وبالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بعمل قناة بنما، فإن الانخفاض غير الطبيعي في هطول الأمطار هذا العام يضر بالثروة الحيوانية وإنتاج المحاصيل، حيث فقد المنتجون المحليون بالفعل آلاف الهكتارات من المحاصيل.

المصدر: نوفوستي