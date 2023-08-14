مسؤول إيطالي يعرض على ماسك وزوكربيرغ القتال في مدينته

عرض عمدة مدينة بومبي التاريخية الإيطالية كارميني لو سابيو على المليارديرين الأمريكيين إيلون ماسك ومارك زوكربيرغ القتال في المدرج الروماني القديم في المدينة.

ووفقا للعمدة فإن بومبي هي "أفضل مكان لمنافسة عالمية" بين المليارديرين، حيث أوضح لوكالة "أدكرونوس" أنه "بعد اتصالات مع ممثلي السلطات" كان لديه انطباع بأن الاختيار "سيقع على بومبي"، فيما سيخصص عائد تذاكر المباراة بين المليارديرين، والذي سيبلغ 200 مليون يورو، لإنشاء مستشفيين للأطفال.

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وتابع لو سابيو: "لقد اقترحنا المدرج الروماني في المدينة، ولن يكون هناك، لأسباب أمنية، عدة آلاف من الجمهور، إلا أن الحدث سيتم بثه على الشبكات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم"، مشددا على أن مواعيد القتال سوف تتغير، وأنه لن يحدث في 26 أغسطس كما كان مزمعا.

والمدرج الروماني في بومبي هو أقدم مدرج روماني باق في العالم، وتم بناؤه عام 70 قبل الميلاد، ودفنت المدينة نفسها تحت طبقة من الرماد البركاني نتيجة ثوران بركان فيزوف عام 79 ميلادية.

وكان عدد من المدن الإيطالية، إلى جانب بومبي، قد قدمت ترشيحاتها لإقامة المباراة، على خلفية مشاهد من "روما القديمة"، التي تحدث عنها ماسك بنفسه سابقا. فأعلن رؤساء بلديات بينيفينتو وتاورمينا وكذلك رئيس منطقة كالابريا بأكملها عن استعدادهم لاستضافة القتال. كذلك قدم رئيس بلدية توسكانا فلورنسا داريو نارديلا اقتراحا "إنسانيا" لعقد المباراة بين ماسك وزوكربيرغ على شكل "معركة أفكار" مع مناقشة قضيتي العولمة والذكاء الاصطناعي.

في الأسبوع الماضي، أكدت وزارة الثقافة الإيطالية إجراء مفاوضات لعقد المباراة بين المليارديرين الأمريكيين، ووفقا لوزير الثقافة جينارو سانجيوليانو، فإن المعركة لن تدور في روما، وقال ماسك في وقت سابق إنه تحدث مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ومع سانجيوليانو، واتفق معهما على "موقع ملحمي" للقتال.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديلا سيرا"، نقلا عن مصادر، فإن الأماكن الأرجح للقتال ستكون بومبي والمدرج القديم في فيرونا.

المصدر: نوفوستي