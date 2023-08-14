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غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينيا

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غرق مستشار السفير الأوكراني لدى أرمينيا
Globallookpress Cover ImagesKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أفادت خدمة الإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية الأرمنية بأن مستشار السفارة الأوكرانية لدى أرمينيا قد غرق في بحيرة سيفان.

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ووفقا لموقع news.am، فقد تلقى المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لإدارة الإنقاذ الإقليمي في منطقة غيغاركونيك، مساء الأحد، معلومات تفيد بأن رجال الإنقاذ في الشاطئ العام الثاني لبحيرة سيفان، لاحظوا وجود مواطن في المياه أثناء قيامهم بمهامهم على بعد 25 مترا من الشاطئ، حيث قام رجال الإنقاذ بانتشال الجثة من عمق حوالي 1.5 متر، وسلموها إلى الشاطئ، حيث أعلن الأطباء وفاته.

وبحسب الموقع فإن الغريق هو مستشار السفير الأوكراني في أرمينيا، وأفادت "تاس" بأن الغريق هو القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في أرمينيا مؤقتا ألكسندر سينتشينكو.

المصدر: سبوتنيك

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