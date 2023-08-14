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بيربوك عالقة في أبو ظبي

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بيربوك عالقة في أبو ظبي
Globallookpress
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اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى قطع رحلتها إلى أستراليا بعد أن تعرضت طائرتها لعطل فني واضطرت للعودة إلى مطار أبو ظبي حيث سبق أن توقفت للتزود بالوقود.

وحسب وكالة "د ب أ"، فقد هبطت الطائرة الحكومية الألمانية في أبو ظبي الساعة 05:33 فجر اليوم الاثنين، ويجري الآن بحث مسألة متى وكيف ستواصل بيربوك سفرها إلى أستراليا إن كان ذلك أمرا ممكنا من حيث المبدأ. وينظر المختصون في ما إذا كان من الممكن إصلاح الطائرة على الفور وما إذا كانت هناك حاجة إلى قطع غيار.

وبعد تزود طائرة بيربوك بالوقود في أبو ظبي، أقلعت في اتجاه أستراليا، ولكن بعد ثلاث دقائق اكتشف الطاقم مشكلة في لوحات الهبوط، وفي النهاية قرر العودة إلى أبوظبي.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الألمانية كان على متن الطائرة أنه "نظرا لوجود عطل ميكانيكي، يتعين علينا العودة إلى أبوظبي لأسباب تتعلق بالسلامة. ويجري حاليا استيضاح الخيارات المتاحة لمزيد من ترتيبات السفر".

ومن أجل الهبوط الآمن، كان من الضروري للطائرة تصريف 80 طنا من الكيروسين في الهواء، حيث كان وزنها بعد التزود بالوقود يبلغ 271 طنا، بينما يجب ألا يزيد الوزن المسموح به عند الهبوط عن 190 طنا.

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ولا يزال من غير المعروف متى ستذهب بيربوك إلى أستراليا، ومن الممكن أن تواصل السفر مع وفد صغير في رحلة منتظمة. يذكر أن أول رحلة من أبو ظبي إلى أستراليا لن تغادر قبل مساء الاثنين.

وهذا ليس الحادث الأول من نوعه مع بيربوك، إذ تقطعت السبل بها خلال زيارتها قطر في مايو الماضي، بسبب خلل في عجلة طائرة "إيرباص" حكومية، واضطرت إلى تمديد زيارتها إلى منطقة الخليج.

المصدر: وكالات

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