وزيرة الخارجية الألمانية تعيد جدولة مواعيدها للمرة الثانية خلال 3 أيام بسبب تعطل الطائرات الحكومية

اضطرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، لإعادة جدولة مواعيدها للمرة الثانية خلال 3 أيام، جراء تعطل الطائرات الألمانية الحكومية، المسؤولة عن نقلها بين الدول.

وذكرت صحيفة Focus الألمانية، أن المشكلة بدأت مع زيارة بيربوك لمنطقة الخليج العربي قبل 3 أيام، حيث اضطرت الوزيرة لتغيير طائرتها قبل دقائق من إقلاعها إلى مدينة جدة في السعودية بسبب عطل مفاجئ، ما دفعها للتأخر مدة ساعتين عن الموعد المقرر.

ونوهت الصحيفة، بأن عطلا آخر أصاب طائرة ألمانية حكومية أخرى اليوم الأربعاء، خلال تواجد بيربوك في قطر، ما اضطرها لتأجيل جدول أعمالها اليوم أيضا لما لا يقل عن ساعتين، لحين إصلاح العطل.

ومن جانبه علق سلاح الجو الألماني على الحادثين عبر "تويتر"، منوها بأن العطل ناجم عن ثقب في إحدى عجلات الطائرة، وأن سبب التأخير هو الحاجة لجلب العجلات من ألمانيا بالنظر إلى عدم إمكانية استبدالها بأي نوع آخر خشية انفجار الإطارات لحظة الهبوط".

وتجري وزيرة الخارجية الألمانية جولة تستمر 3 أيام إلى دول الخليج العربي، حيث زارت السعودية أولا، ومن ثم توجهت إلى قطر.

المصدر: نوفوستي