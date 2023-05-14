المواقف المحرجة لا تتوقف.. بيربوك تعبر عن مدى قربها من نظيرها الأوكراني بطريقة غريبة (صور)

أظهرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مدى قرب علاقتها مع نظيرها الأوكراني دميتري كوليبا، بطريقة غريبة.

وحسب صحيفة Bild الألمانية، فقد تشاركت بيربوك سماعاتها المستخدمة في الإصغاء إلى ترجمة خطابات، مع نظيرها الأوكراني كوليبا.

ونقلت الصحيفة عن بيربوك قولها: "تشاركت مع وزير الخارجية كوليبا ذات السماعة التي استخدمتها للاستماع إلى خطب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وهذا هو مدى قرب الصداقة بيننا".

ووفقا لوسائل إعلام ألمانية، كثيرا ما تجد بيربوك نفسها في مواقف محرجة، كتصريحها خلال ندوة عقدت في مؤتمر ميونخ للأمن، بأنها تؤمن بأن موسكو قادرة على تغيير نهجها 360 درجة و "جعل العالم سعيدا".

وسافر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسيكي إلى برلين مساء أمس السبت لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الألمان، وذلك عقب زيارته إلى روما.

المصدر: نوفوستي