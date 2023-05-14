الاستخبارات الأوكرانية تجند عملاء لابتزاز الأموال من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة

كشفت أجهزة الأمن الروسية أن الاستخبارات الأوكرانية وسعت نطاق عملها في إطار تجنيد موظفين جدد لمراكز الاتصال، والتي تساعدهم في ابتزاز الأموال من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مسؤول في وكالات إنفاذ القانون الروسية أنه وفقا للمعلومات المتوفرة تعمل أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على تجنيد موظفين في مراكز الاتصالات في مدينتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، وتتمثل مهمتها الرئيسية في ابتزاز الأموال من مواطني روسيا ورابطة الدول المستقلة .

وأوضح المصدر ذاته أن العمل في مراكز الاتصال هذه ممكن عن طريق وسطاء، ولكن إذا رغب أحد الموظفين بعد ذلك في ترك العمل، يجد نفسه مضطرا إلى "دفع غرامة"، والتي تشمل نفقات المنظمة المرتبطة بالتدريب واستخدام المعدات وبطاقات الهواتف ورسوم الاتصالات.

بالإضافة إلى ذلك، يتم نقل المعلومات المتعلقة بالموظف المستقيل إلى وزارة الداخلية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أبلغت أكبر البنوك الروسية، بما في ذلك "سبيربنك" و"في تي بي"، عن محتالين عبر الهاتف من أوكرانيا، يبتزون الأموال من المواطنين الروس.

ووفقا لـ"سبيربنك" يتم إجراء حوالي 95% من المكالمات الاحتيالية للمواطنين الروس من أوكرانيا، حيث يوجد ما يقرب من 800-900 مركز اتصال للاحتيال.

المصدر: نوفوستي