بوتين يهنئ رئيس باكستان بيوم الاستقلال

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره الباكستاني، عارف علوي، بيوم استقلال بلاده.

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وجاء في برقية تهنئة نشرت في موقع الكرملين: "إنني على ثقة بأننا سنستمر من خلال الجهود المشتركة في بناء العلاقات الروسية الباكستانية متعددة الجوانب لمصلحة شعوبنا ومن أجل تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين".

كما أكد بوتين أن العلاقات بين البلدين تحمل طابعا وديا، مشيرا إلى التطور الديناميكي للحوار السياسي الثنائي والتعاون المثمر في مختلف المجالات. وذكر أن البلدين يتعاونان بشكل حيوي في الاتجاه الأفغاني واتجاه مكافحة الإرهاب وكذلك في حل المسائل الدولية الحيوية الأخرى.

وتمنى بوتين لنظيره الباكستاني الصحة والنجاح ولكل مواطني باكستان السلام والازدهار.

المصدر: تاس