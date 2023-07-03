باكستان تؤكد تطلعها لتعزيز علاقاتها مع روسيا

أكد وزير الخارجية الباكستاني بيلاوالا بوتو زرداري، الذي يقوم بزيارة إلى اليابان، تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع روسيا.

وقال وزير الخارحجية الباكستاني إن "العلاقات بين باكستان وروسيا (تتطور) في مسار إيجابي، وآمل أن تصبح أقوى"، وأوضح موقف بلاده من بدء الصادرات النفطية الروسية، مشيرا إلى أن هدف إسلام آباد هو تلبية احتياجات الشعب من الطاقة.

وأوضح أنه في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، تحتاج باكستان إلى تعزيز العلاقات مع روسيا، مضيفا أنه في الوقت نفسه، لا تنوي باكستان الانضمام إلى أي تكتلات أو مجموعات، وتسعى لبناء علاقات جيدة مع روسيا والغرب.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان بدأت منذ يونيو الماضي، استيراد النفط الروسي، وتم الإبلاغ عن شحنتين من النفط، بلغ حجم الثانية 55 ألف طن.

المصدر: نوفوستي