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الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقا خلال رميه النفايات (فيديو)

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الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقا خلال رميه النفايات (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أوقفت الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية، فتى من أصول إفريقية يبلغ من العمر 12 عاما، وقيدته بالأصفاد، خلال إخراجه النفايات من منزله، بحجة أنه يشبه سارق سيارة مشتبه به في المنطقة.

وتم التقاط مقطع فيديو، خلال تقييد الشرطة ليدي الشاب وهو أمريكي من أصول إفريقية، بعد أن قام بوضع القمامة في الحاوية خارج منزله بعد ظهر يوم الخميس، وفقا لأسرته.

وكان الشاب يرتدي قميصا أبيض وسروالا قصيرا من النيون، وهي ملابس قالت الشرطة إنها تتطابق مع وصف المشتبه به.

يظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت الصبي مكبل اليدين ينقل إلى سيارة للشرطة بينما يسأل والده ضابطا عن سبب تقييد يدي ابنه بالأصفاد.

وقال محامو العائلة إن الصبي أصيب بصدمة نفسية بسبب الحادث ولم يعد يريد الخروج من المنزل، مؤكدين أن العائلة تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد إدارة الشرطة.

وبعدما أثار مقطع فيديو التقط للحادثة انتقادات واسعة النطاق، اعتذرت إدارة الشرطة في مدينة لانسينغ، ووصفت الحادث بأنه "حالة مؤسفة"، ونشرت صورة مموهة للشاب والمشتبه به، مشيرة إلى أن ملابسهما "متشابهة جدا".

المصدر: "واشنطن بوست" + RT

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