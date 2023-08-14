الشرطة الأمريكية تعتقل مراهقا خلال رميه النفايات (فيديو)

أوقفت الشرطة في ولاية ميشيغان الأمريكية، فتى من أصول إفريقية يبلغ من العمر 12 عاما، وقيدته بالأصفاد، خلال إخراجه النفايات من منزله، بحجة أنه يشبه سارق سيارة مشتبه به في المنطقة.

وتم التقاط مقطع فيديو، خلال تقييد الشرطة ليدي الشاب وهو أمريكي من أصول إفريقية، بعد أن قام بوضع القمامة في الحاوية خارج منزله بعد ظهر يوم الخميس، وفقا لأسرته.

وكان الشاب يرتدي قميصا أبيض وسروالا قصيرا من النيون، وهي ملابس قالت الشرطة إنها تتطابق مع وصف المشتبه به.

يظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت الصبي مكبل اليدين ينقل إلى سيارة للشرطة بينما يسأل والده ضابطا عن سبب تقييد يدي ابنه بالأصفاد.

Lansing police says it hopes to “put this unfortunate case of wrong place, wrong time” behind them after they detained a teenager who was throwing out the trash https://t.co/1RFKpm8TY1pic.twitter.com/6BBkQGNjsT — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 11, 2023

وقال محامو العائلة إن الصبي أصيب بصدمة نفسية بسبب الحادث ولم يعد يريد الخروج من المنزل، مؤكدين أن العائلة تدرس اتخاذ إجراءات قضائية ضد إدارة الشرطة.

وبعدما أثار مقطع فيديو التقط للحادثة انتقادات واسعة النطاق، اعتذرت إدارة الشرطة في مدينة لانسينغ، ووصفت الحادث بأنه "حالة مؤسفة"، ونشرت صورة مموهة للشاب والمشتبه به، مشيرة إلى أن ملابسهما "متشابهة جدا".

المصدر: "واشنطن بوست" + RT