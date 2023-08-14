الزعيم الكوري الشمالي يوبخ المسؤولين بسبب أضرار إعصار "خانون" (صور)

وصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون المسؤولين المحليين بأنهم "غير مسؤولين" و"غير مبالين" لفشلهم في منع الأضرار الناجمة عن إعصار "خانون" الذي اجتاح مؤخرا شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية (KCNA)، فقد أدلى كيم بهذه التصريحات خلال زيارة إلى قرية أنبيون بإقليم كانغوون في الشمال، حيث انهارت ضفاف الأنهار وغمرت المياه حوالي 200 هكتار من الأراضي الزراعية بسبب الأمطار الغزيرة التي جلبها الإعصار الأسبوع الماضي.

وأشار كيم إلى أن 200 هكتار من الأراضي الزراعية فى اوجي ري بأنبيون قد غمرتها المياه "بسبب أسلوب العمل القديم وغير المسؤول لأجهزة التوجيه الزراعي والمنظمات الحزبية في المنطقة".

يونهاب

وقال إن المنطقة تعرضت لأضرار جسيمة أكثر من غيرها من المناطق التي ضربها الإعصار، حيث كان المسؤولون الإقليميون "غير مبالين" بإجراءات الدولة، وأصدر تعليمات للمسؤولين لتعزيز استجابة الحكومة للكوارث الطبيعية.

يذكر أنه قبل أن يضرب خانون الشمال، دعت بيونغ يانغ إلى بذل جهود شاملة لتقليل الأضرار المحتملة، مضيفة أن اقتصاد البلاد يمكن أن يتعرض لضربة إذا لم يتم الاستعداد بشكل كاف.

المصدر: "يونهاب"