وسائل إعلام ايرانية تنشر أولى اللقطات والصور لمنفذ الهجوم على المرقد الديني في شيراز (فيديو)

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا ومقاطع فيديو لما قالت إنها لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم الذي استهدف، اليوم الأحد، مرقد شاه جراغ في شيراز، ويجري البحث عن مهاجم آخر لائذ بالفرار.

وأظهرت لقطات فيديو المهاجم في حالة سيئة مرميا على الأرض يمسكه أحد الأشخاص ويلف قماشة على وجهه وحول رقبته أحيانا، وحوله أشخاص باللباس المدني ومنهم بزي الشرطة.

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن شخصا على الأقل لقي مصرعه في هجوم إرهابي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل RT بأن إرهابيين اثنين حاولا اقتحام مرقد شاه جراغ في شيراز لكنهما لم يتمكنا من الدخول إلى باحة المرقد واصطدما بمواجهات مسلحة مع القوات الأمنية.

وذكر مراسنا أن محافظ مدينة شيراز صرح بأن الحادث الإرهابي خلف قتيلا و 5 مصابين.

كما أكد مسؤول ومتولي مرقد شاه جراغ أن قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم وتبحث عن آخر هرب من المكان.

المصدر: RT